Malta açıklarında saldırıya uğrayan yardım gemisinin Gazze'ye ulaştırılması çağrısı

Aktivistler, Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC) gemisinin onarılmasını, Gazze'ye ulaşmasının engellenmemesini ve gemiye bayrak verilmesini istiyor.

Özgürlük Filosu Koalisyonu mensubu bir grup aktivist, Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan ve Malta açıklarında saldırıya uğrayan insani yardım gemisi hakkında çevrim içi basın toplantısı düzenledi.

FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar, Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisine saldırı anını anlattı.

Gemiye saldırının, yerel saatle 00.23'te gerçekleştiğini ancak internet bağlantısı kesildiği için 03.00'te saldırıdan haberdar olunduğunu aktaran Acar, gemiye saatler sonra ulaşıldığını belirtti.

Acar, iki insansız hava aracı ile gemiye saldırılmadan 6-7 saat önce geminin bayrağının indirildiğini ve saatler sonra saldırının gerçekleştiğini söyleyerek, Gazze için yola çıkan gemiye binmeyi bekleyen 21 farklı ülkeden yolcu olduğunu söyledi.

Acar, gemidekilerin tek amacının Gazze'deki Filistinlilere insani yardım ve umut ulaştırmak olduğunu vurguladı.

Basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Acar, "İnsansız hava araçlarının İsrail'den gelip gelmediğine" ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Elimizde, insansız hava araçlarının İsrail'den gelip gelmediğine dair bir kanıt yok. Ancak perşembe akşamı bu araçların Malta'ya doğru geldiğini biliyoruz ama Malta Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmadılar. Çok alçak bir irtifada, 5000 feetin altında uçtular. Birkaç saat sonra, bu araçlar kayboldu, muhtemelen İsrail'e geri dönmüşlerdir. Peki, birisi neden Gazze'ye yardım götüren insani bir gemiye saldırmak istesin? 2010'da İsrail'in Özgürlük Filosu'na saldırıp insanları öldürdüğünü biliyoruz ama şu anki en kötü şey, uluslararası sularda, Avrupa kıyılarının hemen açıklarında saldırmaya istekli olmaları. Avrupa topluluğu hala sessiz kalıyor ve bu savaş suçunu araştırmıyor."

Acar, bu saldırının onları durdurmayacağını vurgulayarak, "Soykırım durana kadar devam edeceğiz, yardımın içeri girmesine izin verilene kadar devam edeceğiz." dedi.

Gemiye yeni bayrak verilmesi

Eski bir ABD askeri ve diplomatı Ann Wright ise Malta yetkililerinden gemiye yeni bir bayrak sağlayacaklarına dair bir garanti alınıp alınmadığına ilişkin soruya, "Bu bizim umudumuz ve Malta hükümetinden bir ricamız." yanıtını verdi.

Gemiye ait bayrağın Malta açıklarındayken alındığını hatırlatan Wright, bu yüzden Malta hükümetinin bu talebi kabul edip gemiye bir bayrak vereceğini umduğunu söyledi.

Geminin onarılması

Thiago Avila da yaşanan saldırının ardından bugün iyi bir habere uyandıklarını, yardım gemisinin onarılmasında Malta hükümetinin öncü olmaya hazır olduğunun duyurulduğunu söyledi.

Malta hükümetinden bu teklifi aldıklarında bunu kendi aralarında değerlendirdiklerini belirten Avila, bu teklifi, 60 gündür bir damla su girmeyen, un girmeyen ve yaşam mücadelesi veren Gazze'ye yardım ulaşmasının durdurulmayacağına ilişkin garanti verilirse kabul edebileceklerini aktardı.

Avila, gemi Malta'ya vardığında, geminin onarımının yanı sıra, yeni bir bayrak talep edildiğini söyleyerek, "Malta hükümetinin bu konuda cömert ve olumlu teklifler sunacağından eminiz." diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avila, "Misyonumuz, şiddet içermeyen doğrudan eylem odaklı bir misyon. Aynı zamanda, insani bir misyondur gıda yardımı taşımak." dedi.

Avila, Gazze'de 1 yıl 9 ayda 50 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğünü hatırlatarak, Gazze'ye ve Filistinlilere yönelik yapılan saldırıların geçmişinin herkes tarafından bilindiğini anlattı.

Mücadele için tüm yöntemlerin kullanılması

İsveçli aktivist Greta Thunberg de dünyanın dört bir yanından ve birçok yaş grubundan birçok kişinin yardım için bir araya geldiğine işaret ederek, haklı olanın yanında olabilmek için insanların, sesini yükseltebilmesi için tüm yöntemleri kullanmaya devam etmesini istedi.

Gazze'de insani durumu düzeltmek, ablukayı ortadan kaldırmak ve insani koridor açmak için herkesin üzerine düşen vazifeyi yapması gerektiğini vurgulayan Thunberg, şunları kaydetti:

"Herkesin ayağa kalkması, konfor alanlarından çıkması, protesto etmesi, harekete geçmesi, telefonlara sarılması, e-postalar göndermesi, çevrim içi ve yüz yüze organizasyonlar düzenlemesi, yerel toplulukla iletişime geçmesi ve Filistin için küresel mücadeleye katılması gerekiyor."

Thunberg, saldırıdan dolayı gözlerin Malta'ya çevrildiğini ancak Gazze'de Filistinlilerin bu acıyı her gün yaşadığına işaret ederek, bunun bir dayanışma eylemi olduğunu ifade etti.

Yazan Eissa ise Gazze'ye yardım götüren geminin tüm eylemlerinin yasal olduğunu vurgulayarak, eylemlerin doğası gereği şiddet içermediğine dikkati çekti.

Aktivist Eissa, "Yapılan tüm yasal hazırlıklar birçok şeye mal oldu, ama her şeyin uluslararası hukuka uygun olduğundan emin olduk." ifadelerini kullandı.