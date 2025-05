Malta açıklarında saldırıya uğrayan 'Vicdan Gemisi' için basın toplantısı düzenlendi

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan 'Vicdan Gemisi' Malta yakınlarındaki uluslararası sularda insansız hava araçlarının saldırısına uğradı. Geminin güncel durumu ve hukuki mücadele hakkında basın toplantısı yapıldı. Toplantıya Vicdan gemisinde yer alan Marmara Derneği Başkanı İsmail Songür, Özgürlük Filosu Koalisyonu Hukuk Danışmanı Avukat Hüseyin Dişli, Gazze Dayanışma Platformu Başkanı Necmettin Irmak, Mavi Marmara Medya Koordinatörü Ekrem Kubilay Karadeniz, Aktivist Mecit Bağcivan, Gazzeli hukukçu Roma Numanoğlu katıldı. Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Vicdan gemisine Malta'da hava saldırısı düzenlenmesinin ardından kriz masası oluşturuldu. Yaşanan olayla ilgili gerekli tedbirler alındığı ve Malta'da gözlem masası kurulduğu belirtilirken konu ile ilgili gerekli raporun Mavi Marmara'da yayınlanacağı ifade edildi.

'BİZLER BU SİVİL ÖFKEYİ AKDENİZ'E İNDİRMEDEN BU SAVAŞIN DURACAĞINA İNANMIYORUZ'

Vicdan Gemisi'nde bulunan Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, "İnsani yardımların ulaştırılması için bir sivil toplum kuruluşu olarak en tabii hakkımız olan baskı kurma, bilgilendirme ve bu konuda gündem etme gücümüzü kullanmaktır. Bizler uzunca bir uğraş sonrasında vicdan gemisini hazırladık. Bizim talebimiz net. Gazze'ye giden insani yardım yollarının açılması. İsrail'i iyi tanıyoruz. Burada bizim iddiamız dünyanın her yanından bir araya gelen sivil öfkenin bu motivasyonun İsrail'in sınırlarına kadar inmesiydi. Bu konuda bizler özellikle bu sivil öfkeyi Akdeniz'e indirmeden bu savaşın duracağına inanmıyoruz. Olayın yaşandığı 1 Mayıs'ı 2 Mayıs'a bağlayan gece Vicdan Gemisi üzerinde çok ilginç şeylere şahit olduk. Aslında vicdan gemisi sadece vurulmadı. O gece karartıldı. İnternet erişimi engellendi. Elektrikleri kesildi. Bölgedeki ülkelere yapılan SOS çağrılarında İtalyan sahil güvenliğiyle başlayan iletişim sonrasında sinyallerimiz blokelendi. Amerika'nın desteğiyle İsrail eliyle yapılmış bir saldırıdır. Bu konuda eminiz. Ama buradaki asıl mesele şudur. Bu saldırı Filistin'in sınırlarına iki bin kilometre mesafede Avrupa'nın göbeğinde yaşandı. Artık İsrail terörü Filistin'in Orta Doğu'nun bir meselesi değildir. Artık İsrail terörü Avrupa'nın da bir meselesidir. Avrupa limanlarındaki hiçbir gemi artık güvende değildir. Avrupa ülkelerinde insanlar sivil olarak hareket ettirdikleri yatların hiçbiri artık güvende değildir. Özellikle Avrupa'nın şunu bilmesi gerekiyor. İsrail sınırlarınıza kadar gelip bir operasyon yapıyor. Burada Türkiye'nin de aslında Türkiye'ye de gelen önemli bir mesaj var. Türkiye'nin Akdeniz'de egemenlik hakkı bulunuyor" dedi.

'VİCDAN GEMİSİNİN ŞU AN İÇİN HAREKET ETMESİ ZOR GÖRÜNÜYOR'

Vicdan Gemisi'nin teknik olarak sorunlar yaşadığını belirten Songür, "Teknik olarak vicdan gemisinin şu an için hareket etmesi artık zor görünüyordur. Belki birkaç aylık bir tersane sürecimiz olacak. Şu an hali hazırda gemide 12 tane mürettebatımız hala bekliyorlar. Daha onların tahliyesini gerçekleştirmedik. 12 mürettabımızla beraber Malta ya da başka ülkelerin tersanelerine çekilerek bir tamir süreci yaşayacağız. Ablukayı kırma görevi bizim için ana slogandır. Vicdan gemisini hazırlayabilirsek, tekrardan özgürlük filosuna dahil edeceğiz. Eğer ki mekanik olarak bunu hazırlayamazsak başka gemilere döneceğiz. Eğer ki imkanımız yetmezse araçlar alacağız. Eğer ki imkanımız yetmezse bisikletlerimizle gideceğiz. Ama her ne olursa olsun başta Mısır'a, sonra Akdeniz'e bu konuda baskıcı olacağız. Velhasıl geldiğimiz noktada arkadaşlar şu an tekrardan Özgürlük filosu koalisyonu olarak hazırlıklarımıza başladık. Başka gemiler bakıyoruz. Başka araçlar bakıyoruz. Dünyanın farklı limanlarıyla, farklı devletleriyle tekrardan iletişim kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN TERÖRÜ VE ASKERİ TECAVÜZÜ, AVRUPA'NIN GÖBEĞİNE KADAR ULAŞTI

Özgürlük Filosu Koalisyonu Hukuk Danışmanı Avukat Hüseyin Dişli, "Şunu açıkça söyleyelim ki İsrail'in terörü ve askeri tecavüzü, Avrupa'nın göbeğine kadar ulaştı. Bu gördüğümüz gürültünün bu denli yüksek olması özellikle Avrupa medyasından ve bürokratlarından ve siyasetinden bununla alakalı. Elbette seçimlik bir vicdan uygulaması içerisinde olacaklar. Fakat şunu söyleyebilirim. Hiç olmadığı kadar pek çok arada kalan soykırım hususunda ses çıkarmayan insan bile Avrupa'nın göbeğinde bu saldırının olmasından rahatsız. Biz kriz olur olmaz derhal gerekli talepler gemiyle iletişim halinde ve Malta'daki kriz masası, İstanbul'daki kriz masasıyla iletişim halinde hemen bir projeksiyon oluşturduk ve bu projeksiyona göre geminin derhal gerekli güvenlik önlemlerinden ve yangın söndürülmesinden, can güvenliğinin sağlamasının akabinde tarafsız ve bağımsız gözlemciler tarafından oradaki askeri araştırmanın ve incelemenin yürütülmesi derhal çağrılara geçtik. Bu konuda gerekli iş birliğini göremedik. Malta makamları iddia ettiklerinin aksine başında işbirlikçi bir tavır göstermediler. 2 gün önce başbakanın açıklamalarına kadar bu da bizim ciddi ve dünya kamuoyundaki Filistin dostlarının gösterdiği baskının neticesinde oldu. Şu anda böyle bir sürece girildi" dedi.