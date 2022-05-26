Malta açıklarında 110 göçmen kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malta açıklarında 110 göçmen kurtarıldı

AA - Valeria Ferraro - Güncel
 - Güncelleme:

Open Arms Arama ve Kurtarma Koordinatörü Gerard Canals'ın konuşması Cankurtaran Juanjo Cebria'nın konuşması Arama çalışmaları Göçmenlerin kurtarılması MALTA - İspanyol sivil toplum kuruluşu olan Open Arms'a bağlı Astral yelkenli teknesinin mürettebatı, uluslararası sularda ve Malta arama...

Open Arms Arama ve Kurtarma Koordinatörü Gerard Canals'ın konuşması

Cankurtaran Juanjo Cebria'nın konuşması

Arama çalışmaları

Göçmenlerin kurtarılması

MALTA - İspanyol sivil toplum kuruluşu olan Open Arms'a bağlı Astral yelkenli teknesinin mürettebatı, uluslararası sularda ve Malta arama kurtarma bölgesinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda aralarında biri kadın ve biri çocuk olmak üzere farklı milliyetlerden 110 göçmen kurtarıldı.

AA / Valeria Ferraro - Güncel

Arama Kurtarma, Göçmen, Malta, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title