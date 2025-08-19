Malkara ve Çorlu'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Malkara ilçesinde evinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli gözaltına alındı. Çorlu'da ise üst aramasında sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen iki kişi gözaltına alındı.

Malkara ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacıevhat Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine S.Ş'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
