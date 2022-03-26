Malkara'dan kısa kısa

ANKARA (AA) - Malkara'da huzurevi sakinlerine yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

Kaymakamlığın organizasyonunda Malkara Askeri Gazino'da düzenlenen programda Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel ve Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, yaşlılarla sohbet etti.

Kaymakam Yüksel, yaşlılara hizmet etmenin en önemli görevleri arasında olduğunu dile getirdi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Ogün Durmuş, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü İsa Karasu, Piyade Yarbay Şener Kılıç, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri de katıldı.

Belediye Akademisi öğrencileri Ankara'yı gezdi

Malkara Belediyesi tarafından Belediye Akademisi öğrencilerine yönelik Ankara gezisi düzenlendi.

Belediye personeli ile öğretmenlerinin refakat ettiği öğrenciler, Ankara'nın tarihi ve kültürel yerlerini görme fırsatı buldu.

Öğrenciler eski Meclis binaları, Etnografya Müzesi, Resim Heykel Müzesi ve Anıtkabir'i gezdi.