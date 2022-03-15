Malkara'dan kısa kısa

ÇEŞME, İZMİR (AA) - Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı Ender Çeşme, yeniden başkanlığa seçildi.

Malkara Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu, Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Genel kurula Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul da katıldı.

Yurdakul, yeniden başkanlığa seçilen Çeşme ve yönetim kurulu üyeleri tebrik etti.

Belediye Başkanı Yurdakul'dan hayırlı olsun ziyaretleri

Yurdakul, Malkara Süt Üreticileri Birliği Başkanı Osman Turgutlugil'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yurdakul, ziyarette, yeniden başkanlığa seçilen Turgutlugil'i tebrik etti.

Madeni Eşya ve Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Salih Engin ve yönetim kurulu üyelerini de ziyaret eden Yurdakul, yeniden başkanlığa seçilen Engin'e başarılar diledi.