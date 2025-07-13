Malkara'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonları: 3 Şüpheli Gözaltında

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Malkara ilçesinde uyuşturucu madde ele geçirilen ev sahibi gözaltına alınırken, Kapaklı ve Süleymanpaşa ilçelerinde de ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ile yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Malkara ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazibey Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortacami Mahallesi'nde şüphe üzerine Ö.Ç'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel
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