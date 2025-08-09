Malkara'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ramazan K. idaresindeki 34 GIJ 546 plakalı otomobil Camiatik Mahallesi'nde Rüstem G. yönetimindeki 34 ZH 4159 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel