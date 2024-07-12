Malkara'da Tarihi Eser Operasyonu
Malkara ilçesinde bir evde tarihi eser olduğu değerlendirilen 5 sikke ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.
Malkara ilçesinde bir evde tarihi eser olduğu değerlendirilen 5 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine ilçede bir evde arama yaptı.
Aramada, 5 sikke ele geçirildi.
Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.
-Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri H.K'yi Karadeniz Mahallesi'nde durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Marmaraereğlisi ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Cedit Ali Paşa Mahallesi'nde İ.G'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.