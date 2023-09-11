Malkara'da şüpheli araçta muşta ve bıçak bulundu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, onlarca muşta ve bıçak ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçtan onlarca muşta ve bıçak çıktı.

Malkara'nın Kavakçeşme Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin önleyici kolluk devriyesi esnasında sürücülüğünü H.P. isimli kişinin yaptığı aracın bagaj kısmında yapılan kontrolde; 50 adet muşta, 11 adet sustalı bıçak ve 11 adet kelebek bıçak ele geçirildi. Şüpheli şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ