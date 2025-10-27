Malkara'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Zanlı Tutuklandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Hacıevhat Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun lokantasında çıkan silahlı kavga sonrası yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Malkara Adliyesine sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Hacıevhat Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun lokantasında 3 gün önce iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rıdvan Çolak ve H.Y. silahla vurulmuştu. Çolak, olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan H.Y. hastaneye kaldırılmıştı.