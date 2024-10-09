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Malkara'da Şiddet ve İstismara Uğrayan 2 Yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin Ölümü: 5 Şüpheliye Tutuklama

Malkara'da Şiddet ve İstismara Uğrayan 2 Yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin Ölümü: 5 Şüpheliye Tutuklama
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri, hastanede tedavi gördüğü süre sonunda hayatını kaybetti. Olayla ilgili tutuklanan 5 şüphelinin tutukluluk halleri mahkeme tarafından devam ettirildi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan ve tedavi gördüğü hastanede bir ay sonra hayatını kaybeden Sıla Yeniçeri (2) ile ilgili tutuklanan 5 şüpheli için mahkemede yapılan 'Tutukluluğun gözden geçirilmesi'nde şüphelilerin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri (25), kızı Sıla Yeniçeri'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan Sıla Yeniçeri, daha sonra ailesine teslim edilip, evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı Sıla Yeniçeri'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki Sıla Yeniçeri'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla Yeniçeri, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen Sıla Yeniçeri'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca Sıla Yeniçeri'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

5 TUTUKLAMA

Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmada Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57)., komşusu Kani A. (32) ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. (14) ve K.A. (13) tutuklandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporlarıyla kesinleştiğini açıkladı.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sıla Yeniçeri, önceki gün 1 aylık yaşam savaşını kaybetti. Sıla Yeniçeri, dün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Malkara Sulh Ceza Mahkemesi'nde bugün tutuklanan 5 şüpheli için 'Tutukluluğun gözden geçirilmesi' yapıldı. Bulundukları cezaevinden SEGBİS ile bağlanan Bakiye Yeniçeri, Sanlı Ö., Kani A., G.A. ve K.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Hastane Malkara

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