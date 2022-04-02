Malkara'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA - Ömür Çolak - Güncel
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Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
KEŞAN, EDİRNE (AA) - Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Hikmet D. (73) idaresindeki 59 FF 502 plakalı otomobil, Malkara- Keşan karayolunda kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Ömür Çolak - Güncel