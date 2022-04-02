Malkara'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malkara'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Ömür Çolak - Güncel
 - Güncelleme:
Malkara'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Hikmet D. (73) idaresindeki 59 FF 502 plakalı otomobil, Malkara- Keşan karayolunda kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Ömür Çolak - Güncel

Otomobil, Keşan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title