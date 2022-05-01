Malkara'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı - Haberler

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Malkara'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

AA - Ömür Çolak - Güncel
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Malkara'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nde "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nde "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması gerçekleştirildi.

Malkara İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, yol kontrol ve trafik denetimi yapan güvenlik güçlerinin yaptığı uygulamaya katıldı.

Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Yüksel sürücülere emniyet kemeri takmanın ve trafik kurallarına uymanın önemini anlattı.

AA / Ömür Çolak - Güncel

Süleyman Yüksel, Tekirdağ, Hisarcık, Malkara, Güncel, Haberler

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