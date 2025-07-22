Malkara'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, Gönence Mahallesi'nde meydana gelen anız yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 200 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Gönence Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaklaşık 200 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel