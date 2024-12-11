Malibu'da Büyük Orman Yangını: Bölge Halkı Tahliye Ediliyor
Güney Kaliforniya'nın Malibu bölgesinde çıkan 'Franklin Yangını', 10,9 kilometrekarelik bir alanı etkisi altına aldı ve tahliye işlemleri başladı.
MALİBU, 11 Aralık (Xinhua) -- Güney Kaliforniya'nın Malibu bölgesinde çıkan büyük bir orman yangınının, salı günü itibarıyla yaklaşık 10,9 kilometrekarelik bir alana yayılması üzerine bölge halkı tahliye edilmeye başlandı.
"Franklin Yangını" olarak adlandırılan bu yangın, pazartesi gecesi Los Angeles County'deki Malibu Creek Eyalet Parkı yakınlarında çıkmıştı.