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Mali, yaptırımların kaldırılmasıyla tüm borçlarını ödedi

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Mali, yaptırımların kaldırılmasıyla tüm borçlarını ödedi

Mali, ekonomik ambargo nedeniyle ocaktan temmuza kadar biriken borçlarının tamamını kapattı.

Mali, ekonomik ambargo nedeniyle ocaktan temmuza kadar biriken borçlarının tamamını kapattı.

Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) uyguladığı ambargoyu temmuzda kaldırmasıyla tüm dış borç ve piyasa borcunun ödendiği duyuruldu.

Mali'nin ECOWAS ülkelerinin ekonomik yaptırımları nedeniyle ocaktan temmuza kadar temerrüde düştüğü borç miktarı 300 milyon doları geçmişti.

ECOWAS, Mali'de askeri hükümetin 24 aylık bir demokrasiye geçiş teklif etmesi ve yeni seçim yasası yayımlamasının ardından ülkeye uyguladığı yaptırımları 3 Temmuz'da kaldırmıştı.

Mali'de askeri hükümet, anayasal yönetime geçiş için seçim takvimini kabul ederek, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Şubat 2024'te yapılacağını duyurmuştu.

Mali'yi ekonomik krize sürükleyen seçim takvimi

Mali'de 18 Ağustos 2020'de darbenin arkasındaki isim Yarbay Assimi Goita, 25 Mayıs 2021'de de yeni bir darbe yapmıştı.

Başta ECOWAS olmak üzere uluslararası toplum, Mali'den anayasal düzene geçiş için bir yol haritası belirlemesini istiyordu.

Mali, ocak ayında sivil yönetime geçişin 5 yıl olacağını duyurmuş, demokratik seçimlerin bu sürenin sonunda düzenleneceğini açıklamıştı.

ECOWAS ve bölgesel örgütler ise 5 yılın çok uzun bir süre olduğunu belirterek, cunta yönetimindeki isimlere ve Mali devletine çeşitli yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

ECOWAS ülkeleri, Mali'ye kara ve hava sınırlarını kapatmış, Mali ile ECOWAS ülkelerinin diplomatik ve ekonomik ilişkileri de askıya alınmıştı.

Mali, yaptırımlar karşısında sürüklendiği ekonomik kriz yüzünden bölgesel örgütleri ve uluslararası toplumu yaptırımların kaldırılması konusunda ikna etmeye çabalıyordu.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Batı Afrika Ekonomi Güncel Haberler

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