Mali ve Nijer Komando Temel Eğitimi Kapanış Töreni Gerçekleşti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mali ve Nijer 2'nci Dönem Komando Temel Eğitimi'nin kapanış töreninin, Dağ ve Komando Okulu'nda yapıldığını açıkladı. Törene Nijer Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Abdoulkader Amirou ile Mali Askeri Ataşesi Albay Zakaria Camara katıldı.

MSB, sosyal medya üzerinden, 7 Kasım'da Mali ve Nijer 2'nci Dönem Komando Temel Eğitimi Kapanış Töreni'nin düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca; Mali ve Nijer 2'nci Dönem Komando Temel Eğitimi Kapanış Töreni, Nijer Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Abdoulkader Amirou ve Mali Askeri Ataşesi Albay Zakaria Camara'nın katılımıyla icra edildi."