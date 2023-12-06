Mali ve Nijer'deki askeri yönetim, Fransa ile yıllardır devam eden vergi anlaşmasını sonlandırma kararı aldı. Kararın gerekçesi olarak Fransa'nın ısrarlı ve düşmanca tutumu ile gelir kaybı gösterildi.

Mali ve Nijer, Fransa ile vergi anlaşmasını sonlandırma kararı aldı

Mali ve Nijer'deki askeri yönetim, Fransa ile yıllardır devam eden vergi anlaşmasını "Fransa'nın ısrarlı ve düşmanca tutumu" ve" gelir kaybı" gerekçeleriyle sonlandırmayı planladıklarını açıkladı.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Mali ve Nijer askeri cuntaları, Fransa ile on yıllardır sürdürdükleri vergi anlaşmasını üç ay içinde sonlandıracaklarını bildirdi.

İki ülkenin askeri cuntası tarafından yapılan ortak açıklamada, Fransa'nın kendilerine karşı "ısrarlı ve düşmanca bir tutum" içinde olduğu belirtildi.

Fransa ile yapılan vergi anlaşmasının Mali ve Nijer için çok önemli gelir kayıplarına neden olduğu belirtilen açıklamada, "Ülkelerimiz için gelir kaybına neden olan bu dengesiz vergi anlaşmasının sona erdirilmesine karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Mali 1972'de, Nijer ise 1965'te Fransa ile vergi anlaşmasını imzalamıştı. O tarihten beri yürürlükte olan her iki anlaşma da çifte vergilendirmeyi önlemek ve mali konularda işbirliğini kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştı.

Bu karar, Burkina Faso'daki askeri yönetimin bu yılın başında aldığı benzer bir kararın ardından geldi.