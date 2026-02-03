ABD Dışişleri Bakanlığı Afrika Dairesi Başkanı'ndan Mali'ye ziyaret

Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, ABD Dışişleri Bakanlığı Afrika Dairesi Başkanı Nick Checker'ı kabul etti.

Mali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Diop ile Checker arasındaki görüşmede, terörle mücadele, ulusal ve bölgesel meseleler ile iki ülke arasındaki işbirliği konuları ele alındı.

Checker, ABD'nin Mali'nin egemenliğine saygı duyduğunu yineleyerek, ülkesinin karşılıklı saygıya dayalı, herhangi bir müdahaleden uzak ve yeni temeller üzerine kurulacak işbirliğini canlandırma arzusunu dile getirdi.

ABD'nin bu yeni yaklaşımını memnuniyetle karşılayan Bakan Diop da mevcut jeopolitik gelişmelerin dikkate alındığı bir çerçevede bu sürecin ilerletilmesinin önemine vurgu yaptı.