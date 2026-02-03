Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı Afrika Dairesi Başkanı'ndan Mali'ye ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, ABD Dışişleri Bakanlığı Afrika Dairesi Başkanı Nick Checker ile terörle mücadele ve iki ülke arasındaki işbirliği konularını ele aldı. Checker's, ABD'nin Mali'nin egemenliğine saygı duyduğunu vurguladı.

Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, ABD Dışişleri Bakanlığı Afrika Dairesi Başkanı Nick Checker'ı kabul etti.

Mali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Diop ile Checker arasındaki görüşmede, terörle mücadele, ulusal ve bölgesel meseleler ile iki ülke arasındaki işbirliği konuları ele alındı.

Checker, ABD'nin Mali'nin egemenliğine saygı duyduğunu yineleyerek, ülkesinin karşılıklı saygıya dayalı, herhangi bir müdahaleden uzak ve yeni temeller üzerine kurulacak işbirliğini canlandırma arzusunu dile getirdi.

ABD'nin bu yeni yaklaşımını memnuniyetle karşılayan Bakan Diop da mevcut jeopolitik gelişmelerin dikkate alındığı bir çerçevede bu sürecin ilerletilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri 'patronluk' yapıyormuş

Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri ise geceleri...
İran'da kadınlar artık motosiklet kullanabilecek

ABD saldırısına hazırlanan İran'dan dikkat çeken hamle
Büyük Menderes Nehri'nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı

Tarımın beşiğinde binlerce dönüm arazi sular altında
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Emniyet müdürü bizzat sahaya indi! Köy kuşatıldı, kuş uçurtulmadı

Emniyet müdürü bizzat sahaya indi! Köy kuşatıldı, kuş uçurtulmadı