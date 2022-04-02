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Mali televizyonlarında, Barkhane Operasyonu'na ilişkin reklamlar yer almayacak

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Mali televizyonlarında, Barkhane Operasyonu'na ilişkin reklamlar yer almayacak

Mali'de, Fransa'nın yakın zamanda son verdiği Barkhane Operasyonu'na ilişkin reklamların ülke medyasında yer alması yasaklandı.

Mali'de, Fransa'nın yakın zamanda son verdiği Barkhane Operasyonu'na ilişkin reklamların ülke medyasında yer alması yasaklandı.

Mali Bağımsız Televizyonlar Birliğinden (AMATEL) yapılan yazılı açıklamada, son günlerde ülke televizyonlarında Barkhane Operasyonu'nun Mali'deki unsurlarına ilişkin çeşitli reklamların görüldüğü belirtildi.

Barkhane'nın sonuçları düşünüldüğünde bu reklamların "oldukça talihsiz" olduğu vurgulanan açıklamada, birlik üyelerinden Barkhane'ın propaganda çalışmalarına alet olmamaları istendi.

Fransa, 2013'ten bu yana Mali'de yürüttüğü Barkhane Operasyonu'nu 17 Şubat'ta sonlandıracağını duyurmuştu.

Bamako ve Paris'in arası, Wagner paralı askerlerinin Mali'de konuşlanacağı iddiaları üzerine açılmış ve Fransa kademeli olarak Mali'den çekilme kararı almıştı.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Barkhane Operasyonu, Togo Cumhuriyeti, Fransa, Güncel, Haberler

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