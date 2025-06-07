Mali Ordusu, Terörist Operasyonunda 41 Teröristi Öldürdü

Mali Ordusu, Terörist Operasyonunda 41 Teröristi Öldürdü
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Mali ordusu, Gao vilayetindeki operasyonunda 41 teröristi etkisiz hale getirdi ve planlanan terör saldırısını engelledi. Üç ülkenin sınır bölgesinde terör saldırılarında artış yaşandığı bildirildi.

Mali ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Gao vilayetinde düzenlenen operasyonda 41 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso ve Nijer sınırına yakın Gao vilayetinin Tessit kasabasında planlanan terör saldırısının engellendiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonda 41 teröristin öldürüldüğü, çok sayıda teröristin yaralandığı kaydedildi.

"Ülkemize barış ve huzuru getirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacaktır." ifadeleri kullanılan açıklamada, ayrıca son haftalarda terör örgütlerinin "korkakça ve barbarca" saldırılarında yeniden artış yaşandığı kaydedildi.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana terör örgütleri saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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