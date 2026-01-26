Haberler

Mali ordusu 100'den fazla militanı etkisiz hale getirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mali Silahlı Kuvvetleri, düzenlediği hava operasyonunda 100'den fazla militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyon, Soussan ormanında gerçekleştirildi.

Mali ordusu, ülkenin merkezindeki ormanlık bir alanda düzenlediği hava operasyonunda 100'den fazla militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mali Silahlı Kuvvetlerinden (FAMa) yapılan açıklamada, Soussan ormanında dün gerçekleştirilen hava keşif görevi sırasında "hava araçlarının silahlı terörist gruplara ait bir üssü başarıyla vurduğu" belirtildi.

Açıklamada, "100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği ve ekipmanların imha edildiği" bildirildi.

Terör örgütleri, Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor

Komşudaki üsse ABD uçakları tek tek iniyor! Beklenen operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alanya'da bıçaklı ve zincirli kavga kamerada: 7 gözaltı

Korkunç sesleri tüm mahalleyi inletti! Acımasız kavga anbean kamerada
702 sayfalık iddianame! Böcek'in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı

Evinden çıkan paranın miktarı öyle böyle değil
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş

Kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi
Alanya'da bıçaklı ve zincirli kavga kamerada: 7 gözaltı

Korkunç sesleri tüm mahalleyi inletti! Acımasız kavga anbean kamerada
Sosyal medyada ifşa etmişti! Danla Bilic'ten Alper Potuk itirafı

Fener'in yıldızını ifşalamıştı! ''Çok pişmanım'' deyip helallik istedi
Uganda, Somali'deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor

19 yıldır görevdeydiler! Afrika ülkesinden tamamen çekiliyorlar