Mali'nin kuzeyindeki terör saldırısında 20 sivil öldü Mali'nin kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında en az 20 sivil hayatını kaybetti. Mali'nin kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında en az 20 sivil hayatını kaybetti. Yerel basında çıkan haberlere göre, Gao kentine 80 kilometre mesafedeki Imenas köyüne terörist saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda en az 20 sivil yaşamını yitirdi. Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor. Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor. AA / Fatma Esma Arslan - Güncel Togo Cumhuriyeti Güncel Haberler

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