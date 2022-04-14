Yeni Zelanda Büyükelçisi Coulson-Sinclair, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Haberler

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Yeni Zelanda Büyükelçisi Coulson-Sinclair, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Coulson-Sinclair, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Coulson-Sinclair'in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

(Hülya Keklik - Nurullah Geylani/ İHA)

Yeni Zelanda Büyükelçisi Coulson-Sinclair, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Yeni Zelanda Büyükelçisi Coulson-Sinclair, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Yeni Zelanda Büyükelçisi Coulson-Sinclair, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Yeni Zelanda Büyükelçisi Coulson-Sinclair, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Yeni Zelanda Büyükelçisi Coulson-Sinclair, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Yeni Zelanda Büyükelçisi Coulson-Sinclair, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Yeni Zelanda Büyükelçisi Coulson-Sinclair, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Yeni Zelanda Büyükelçisi Coulson-Sinclair, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Yeni Zelanda Büyükelçisi Coulson-Sinclair, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Yeni Zelanda Büyükelçisi Coulson-Sinclair, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Yeni Zelanda Büyükelçisi Coulson-Sinclair, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Yeni Zelanda Büyükelçisi Coulson-Sinclair, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Yeni Zelanda Büyükelçisi Coulson-Sinclair, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Yeni Zelanda Büyükelçisi Coulson-Sinclair, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Yeni Zelanda Büyükelçisi Coulson-Sinclair, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Yeni Zelanda Büyükelçisi Coulson-Sinclair, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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