Yeni Zelanda Büyükelçisi Coulson-Sinclair, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Coulson-Sinclair, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Coulson-Sinclair'in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
(Hülya Keklik - Nurullah Geylani/ İHA)