Mali, güvenlik gerekçesiyle patlayıcı üretecek şirketin yüzde 51 ortaklığını aldı

Mali hükümeti, güvenlik tehditleri ve patlayıcı maddelere ilişkin kaygıları nedeniyle patlayıcı üretimi yapacak şirketin yüzde 51'lik hissesine ortak olduğunu açıkladı.

Koulouba Sarayı'nda düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, patlayıcı madde üretecek yeni şirkete ilişkin açıklama yapıldı.

Yetkililer, güvenlik tehditleri ve patlayıcı maddelere erişimi sınırlandırmak amacıyla hükümetin, şirketin yüzde 51'lik hissesini aldığını belirtti.

Hükümetin bu adımla patlayıcı ithalatına olan bağımlılığı azaltmayı hedeflediğini vurgulayan yetkililer, projenin başta madencilik sektörü olmak üzere taş ocakları ve büyük altyapı projeleri için tedarik güvenliği sağlamasının amaçlandığını ifade etti.

Mali'de hükümet, 2022'den bu yana terörle mücadele kapsamında patlayıcılara yönelik düzenlemeleri sıkılaştırmıştı.

Çinli Auxin firmasıyla Kasım 2024'te imzalanan ortaklık anlaşması kapsamında kurulan şirketin, üretim kapasitesi veya ne zaman faaliyete geçeceği konusunda henüz resmi açıklama yapılmadı.