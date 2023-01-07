Mali Devlet Başkanı yirmişer yıl hapse mahkum edilen 46 Fildişi Sahili askerini affetti

Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Albay Assimi Goita, 31 Aralık 2022'de yirmişer yıl hapis cezasına çarptırılan 46 Fildişi Sahili askerini affetti.

Mali Hükümeti paylaştığı bildiride, Devlet Başkanı Goita'nın 10 Temmuz 2022'de tutuklanan 46 Fildişi Sahili askerini affettiği belirtildi.

Mali askeri hükümeti, 10 Temmuz'da ülkeye gelen 49 Fildişi Sahili askerini, "görev emri olmaksızın" savaş silahları ve mühimmat tuttuklarını iddia ederek, "paralı askerler" olarak yargılanmaları için Bamako'da gözaltına almıştı.

Askerler, 15 Ağustos'ta "devletin güvenliğini tehdit" suçlamasıyla tutuklanmış, eylül başında 49 askerden kadın olan 3'ü serbest bırakılmıştı.

Fildişi Sahili hükümeti, gözaltına alınan askerlerinin iki ülke arasında, üzerinde anlaşmaya varılan bir sözleşme kapsamında Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunu (MINUSMA) desteklemek için Mali'de bulunduğunu açıklayarak, serbest bırakılmaları çağrısında bulunmuştu.

Mahkeme, 31 Aralık 2022'de 46 askeri, hükümete saldırı ve komplo, devletin güvenliğine saldırı, savaş için silah ve mühimmat taşıma gibi suçlar nedeniyle yirmişer yıl hapis ve ikişer milyon CFR ( yaklaşık 3 bin 500 dolar) para cezasına çarptırmıştı.

Fildişi Sahili ve Mali arasındaki krizin çözümünde Togo da arabuluculuk rolü üstlenmişti.