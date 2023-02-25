Mali'deki Saldırıda En Az 13 Sivil Hayatını Kaybetti

BAMAKO, 25 Şubat (Xinhua) -- Yerel medyanın görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre Perşembe günü Mali'nin iç kesimindeki bir köye düzenlenen silahlı saldırıda en az 13 sivil hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı.

BAMAKO, 25 Şubat (Xinhua) -- Yerel medyanın görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre Perşembe günü Mali'nin iç kesimindeki bir köye düzenlenen silahlı saldırıda en az 13 sivil hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı.

Bir haber sitesinde yayınlanan videoda, Perşembe günü öğleden sonra Kani-Bonzon köyü ateşe verilirken patlayan otomatik silah sesleri duyuldu.

Saldırıyı ve ölümleri teyit eden Bankass Cercle Konseyi Başkanı Amadou Yaro, bölge valisinin "bu barbarca saldırıya" uğrayanları desteklemek üzere gece saatlerinde olay yerine gittiğini söyledi.

Yaro, "Az önce gördüklerimiz dehşet verici. Bu, köye yönelik korkakça, barbarca ve insanlık dışı bir saldırı. Köy, motosikletlerle tamamen yakılmış, tahıl ambarları da küle dönmüş" diye ekledi.

Yakınlardaki Bandiagara kasabasından seçimle iş başına gelmiş yerel bir yetkili, isminin gizli kalması koşuluyla yaptığı açıklamada bu saldırının gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini çünkü "Bankass Cercle'sindeki 12 topluluktan 9'unun teröristlere bağlılık yemini ettiğini, Kani-Bonzon'un, bağlılık yemini etmeyen köylerden biri olduğunu" söyledi.

Bandiagara'da halk, saldırıyı kınamak ve daha fazla güvenlik talep etmek için Cuma günü sokaklara döküldü.

Mali, 2012'den bu yana binlerce kişinin ölümüne ve yüzbinlerce kişinin yerinden olmasına yola açan isyanlar, cihatçı saldırılar ve topluluklar arası şiddet olaylarıyla mücadele ediyor.