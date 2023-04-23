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Mali'deki helikopter kazasında 3 kişi öldü

Mali'deki helikopter kazasında 3 kişi öldü

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Mali'nin başkenti Bamako'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Mali'nin başkenti Bamako'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Askeri hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Mali Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterin devriye görevinden dönerken Bamako'da yerleşim yerine düştüğü bildirildi.

Helikopterin inşaat halindeki binaya çarptığı olayda, 3 askerin hayatını kaybettiği, 6 sivilin de yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

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