Mali'deki helikopter kazasında 3 kişi öldü
Güncel Haberler
Mali'nin başkenti Bamako'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
Mali'nin başkenti Bamako'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
Askeri hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Mali Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterin devriye görevinden dönerken Bamako'da yerleşim yerine düştüğü bildirildi.
Helikopterin inşaat halindeki binaya çarptığı olayda, 3 askerin hayatını kaybettiği, 6 sivilin de yaralandığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan - Güncel