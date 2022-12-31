Mali'de tutulan Fildişi Sahili askerlerine yirmişer yıl hapis cezası

Mali'de 10 Temmuz'dan bu yana gözaltında tutulan 46 Fildişi Sahili askeri yirmişer yıl hapse mahkum edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Mali'de devletin güvenliğini tehdit ettikleri suçlamasıyla tutuklanan 46 askerin duruşması başkent Bamako'da görüldü.

Mahkeme, 46 askeri, hükümete saldırı ve komplo, devletin güvenliğine saldırı, savaş için silah ve mühimmat taşıma gibi suçlar nedeniyle yirmişer yıl hapis ve ikişer milyon CFR ( yaklaşık 3 bin 500 dolar) para cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca askerlerle ele geçirilen askeri mühimmata da el konulmasına hükmetti.

Mali askeri hükümeti, 10 Temmuz'da ülkeye gelen 49 Fildişi Sahili askerini, "görev emri olmaksızın" savaş silahları ve mühimmat tuttuklarını iddia ederek, "paralı askerler" olarak yargılanmaları için Bamako'da gözaltına almıştı.

Askerler, 15 Ağustos'ta "devletin güvenliğini tehdit" suçlamasıyla tutuklanmış, eylül başında 49 askerden kadın olan 3'ü serbest bırakılmıştı.

Fildişi Sahili hükümeti, gözaltına alınan askerlerinin iki ülke arasında, üzerinde anlaşmaya varılan bir sözleşme kapsamında Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunu (MINUSMA) desteklemek için Mali'de bulunduğunu açıklayarak, serbest bırakılmaları çağrısında bulunmuştu.

Fildişi Sahili ve Mali arasındaki krizin çözümünde Togo da arabuluculuk rolü üstlenmişti.