Mali'de terör saldırılarında 3 asker hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mali'de terör saldırılarında 3 asker hayatını kaybetti

AA - Adam Abu - Güncel
 - Güncelleme:
Mali'de terör saldırılarında 3 asker hayatını kaybetti

Mali'nin iç kesimlerindeki bölgelere düzenlenen terör saldırılarında 3 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Mali'nin iç kesimlerindeki bölgelere düzenlenen terör saldırılarında 3 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, dün Douentza, Koro, Sevare, Bapho, Segou ve Kolokani bölgelerine Mağrip El Kaidesi'ne (AQIM) bağlı Katiba Macina terör örgütü tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda 3 askerin hayatını kaybettiği, 15 askerin de yaralandığı kaydedildi.

Saldırının ardından ordunun düzenlediği operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, teröristlere ait çok sayıda aracın da imha edildiği vurgulandı.

Askeri üsse karşı saldırı engellendi

Öte yandan, Mali ordusunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sabah erken saatlerde başkent Bamako yakınlarındaki Kati askeri üssüne yapılan terör saldırısının engellendiği belirtildi.

Ordunun 2 saldırganı etkisiz hale getirdiği belirtilen paylaşımda, "Durum kontrol altında alındı ve suç ortaklarını ortaya çıkarmak için temizleme operasyonları sürüyor." ifadesine yer verildi.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

Ülkenin iç kesimlerinin köylerinde geçen ay düzenlenen saldırılarda en az 130 kişi hayatını kaybetmişti.

AA / Adam Abu - Güncel

Togo Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title