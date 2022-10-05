Mali'de savaş uçağı düştü, 2 kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Mali'nin Gao bölgesinde savaş uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Mali'nin Gao bölgesinde savaş uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Mali Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Gao'da, görevden dönen Rus yapımı Sukhoi SU-25 tipi savaş uçağının düştüğü duyuruldu. Açıklamada, biri pilot 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 10 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, tedbiren kısa süre kapalı kalan Gao havaalanının hava trafiğine yeniden açıldığı bilgisi paylaşıldı. Mali, Ağustos 2022'de Rusya'dan SU-25 tipi savaş uçağı ile Mil Mi-8 helikopter satın almıştı. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez su Güncel Haberler

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