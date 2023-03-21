Mali'de kaçırılan Kızılhaç çalışanları serbest bırakıldı

Mali'de mart başında kaçırılan 2 Kızılhaç çalışanı serbest bırakıldı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mali'nin kuzeyinde 4 Mart'ta kaçırılan 2 Kızılhaç çalışanının 19 Mart'ta salıverildiği belirtildi.

Açıklamada, 2 çalışanın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilirken, çalışanların kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür edildi.

Mali'de ocak ayında da Dünya Sağlık Örgütü çalışanı kaçırılmış ve şubatta serbest bırakılmıştı.

Mali'de terör örgütleri bombalı ve silahlı saldırıların yanı sıra sık sık adam kaçırma faaliyetlerinde bulunuyor.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.