Mali'de gözaltına alınan 49 Fildişi Sahilli askeri hakkında soruşturma - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mali'de gözaltına alınan 49 Fildişi Sahilli askeri hakkında soruşturma

AA - Adam Abu - Güncel
 - Güncelleme:
Mali'de gözaltına alınan 49 Fildişi Sahilli askeri hakkında soruşturma

Mali'de 10 Temmuz'da "paralı askerler" suçlamasıyla gözaltına alınan 49 Fildişi Sahili askerin hakkında soruşturma başlatıldı.

Mali'de 10 Temmuz'da "paralı askerler" suçlamasıyla gözaltına alınan 49 Fildişi Sahili askerin hakkında soruşturma başlatıldı.

Mali Başsavcısı Mil Sara, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede gözaltına alınan 49 Fildişi Sahili askeri hakkında başkent Bamako'da soruşturmalar başlatıldığını belirtti. Sara, "Bamako Temyiz Mahkemesi Başsavcısı, 10 Temmuz 2022 Pazar günü Mali'de tutuklanan 49 Fildişi Sahili askerinin davasına ışık tutmak için adli soruşturma başlattı." ifadesini kullandı.

49 Fildişi Sahili askeri 10 Temmuz'da Bamako'da gözaltına alınmıştı

Mali askeri hükümeti, 10 Temmuz'da ülkeye gelen 49 Fildişi Sahili askerini, "görev emri olmaksızın" savaş silahları ve mühimmat tuttuklarını iddia ederek "paralı askerler" olarak yargılanması için başkent Bamako'da gözaltına almıştı.

Fildişi Sahili hükümeti, gözaltına alınan askerlerinin iki ülke arasında üzerinde anlaşmaya varılan bir sözleşme kapsamında Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunu (MINUSMA) desteklemek için Mali'de bulunduğunu savunarak serbest bırakma çağrısı yapmıştı.

Mali hükümeti, bu olayın ardından MINUSMA'nın tüm askeri ve polis birlikleri rotasyonlarını askıya almıştı. Mali, daha önce bu sorunu çözmek için diyaloğa hazır olduğunu bildirmişti.

AA / Adam Abu - Güncel

Togo Cumhuriyeti Fildişi Sahili Bamako Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title