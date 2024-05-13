Mali'de geçici hükümetin görev süresi uzatılabilir

Batı Afrika ülkesi Mali'de düzenlenen ulusal diyalog toplantısının ardından darbe sonrası kurulan geçici hükümetin görev süresinin "birkaç yıl daha" uzatılması önerildi.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, toplantıda çoğunluğu ordu mensubu olan katılımcılar, geçici askeri yönetimin devamını istedi. Toplantıda ayrıca 25 Mayıs 2021'de darbe yapan Yarbay Assimi Goita'nın gelecek yıl yapılacak seçimlerde aday olmasına izin verilmesi de teklif edildi.

Toplantıda alınan kararların muhalefetin tepkilerine neden olduğu belirtiliyor. Muhalefet partileri, geçici hükümeti "iktidarını uzatmak için süreci kullanmakla" suçluyor.

Mali geçici hükümeti, nisan ayında tüm siyasi faaliyetleri askıya alarak muhalif partiler, gazeteciler ve aktivistler üzerindeki kontrolü sıkılaştırmıştı.

Mali'de 18 Ağustos 2020'deki darbenin arkasında bulunan isim Yarbay Assimi Goita, iktidara gelen sivil yönetime karşı 25 Mayıs 2021'de yeni bir darbe yapmıştı. Goita ikinci darbeden haftalar sonra geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olmuştu.

Başta ECOWAS olmak üzere uluslararası kamuoyunun yaptığı baskı sonrası Mali yönetimi seçimlerin Şubat 2024'te yapılacağını açıklamıştı.