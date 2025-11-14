Haberler

Mali'de Fransız Televizyon Kanalları Yayından Kaldırıldı

Güncelleme:
Mali İletişim Yüksek Kurulu, LCI ve TF1 televizyon kanallarının yayınlarını 'terör propagandası' ve 'meslek etiğine aykırı davranış' gerekçeleriyle durdurdu. Karara gerekçe olarak bu kanalların asılsız haberler ve iftiralarla dolu içerikleri gösterildi.

Mali'de Fransız televizyon kanalları LCI ve TF1'in yayınları ülkedeki tüm platformlardan kaldırıldı.

Mali İletişim Yüksek Kurulu (HAC) tarafından alınan kararda, söz konusu iki kanal "meslek etiğine aykırı davranmak" ve "medyaya ilişkin yasa ve düzenlemeleri açıkça ihlal etmekle" suçlandı.

Kararda, bu suçlamalara gerekçe olarak, LCI'de 9 Kasım 2025'te ilk kez yayımlanan ardından TF1'in internet sitesinden yeniden paylaşılan "Grand Dossier" isimli programa ait "Mali, cihatçılar Bamako'nun kapısında" ve "Mali, El Kaide'nin yeni kalesi" başlıklı içerikler gösterildi.

Söz konusu içerikler aracılığıyla "terör propagandası" yapıldığı ve Mali makamlarına karşı iftira ve asılsız haberlerin yayıldığı belirtildi.

HAC, bu gerekçeler ışığında iki televizyon kanalının ülkedeki tüm yayın platformlarındaki erişimini ikinci bir emre kadar durdurdu.

Aynı kurum Nisan 2022'de Radio France Internationale (RFI) ve France 24'ün yayın iznini Mali ordusu hakkında asılsız iddialarda bulunduğu gerekçesiyle iptal etmişti.

Şubat 2024'te de France 2 televizyon kanalının yayınları da "meslek etiğine aykırı davranış" ve "terör propagandası" gerekçesiyle askıya alınmıştı.

Mayıs 2025'te de TV5 Monde'un yayınları benzer suçlamalar neticesinde durdurulmuştu.

Bu son kararla birlikte Mali'de yaptırıma uğrayan Fransız medya kuruluşlarının sayısı beşe yükseldi.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
Haberler.com
500
