Mali'de düğün saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti

Mali'nin iç kesimlerinde düzenlenen terör saldırısında, Tominian ilçesinin Djankoin köyündeki bir düğünü bastıran silahlı kişiler, en az 10 sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayda ayrıca 3 kişi yaralandı. Sahel bölgesindeki ülkeler Burkina Faso, Mali ve Nijer, El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına sık sık maruz kalıyor. Mali'de ise yabancı askeri misyonlara rağmen terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.