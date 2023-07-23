Mali'de düğün saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti
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Mali'nin iç kesimlerinde düzenlenen terör saldırısında, Tominian ilçesinin Djankoin köyündeki bir düğünü bastıran silahlı kişiler, en az 10 sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayda ayrıca 3 kişi yaralandı. Sahel bölgesindeki ülkeler Burkina Faso, Mali ve Nijer, El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına sık sık maruz kalıyor. Mali'de ise yabancı askeri misyonlara rağmen terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.
Mali'nin iç kesimlerinde düzenlenen terör saldırısında 10 sivil yaşamını yitirdi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler, Tominian ilçesinin Djankoin köyündeki bir düğünü bastı ve etrafa ateş açtı.
Olayda en az 10 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.
Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.