Mali'de cuntaya ve Rusya'ya destek gösterisi - Haberler

Mali'de askeri cunta ve Rusya'ya destek gösterisi düzenlendi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Bamako'daki Bağımsızlık Meydanında toplanan göstericiler, Ağustos 2020'den bu yana yönetimde olan cunta hükümeti ve Rusya yanlısı sloganlar attı.

Göstericiler Rusya bayrağı ile "Kahrolsun Fransa, ECOWAS ve MINUSMA" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Önce Ağustos 2020'de ardından Mayıs 2021'de aynı asker grubunun darbe yaptığı Mali, hem bölgesindeki ülkeler hem de uluslararası toplumun yaptırımlarına maruz kalıyor.

Mali'ye yaptırımlar

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) liderleri, Mali'deki cunta yönetiminin demokratik seçimleri 5 yıl sonra yapacağını duyurmasıyla 9 Ocak'ta Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen olağanüstü zirvede bir araya gelmişti.

Zirvedeki karar doğrultusunda ECOWAS ülkeleri, Mali'ye kara ve hava sınırlarını kapatmış, Mali'nin Batı Afrika Devletleri Merkez Bankasındaki varlıkları dondurulmuştu.

Mali ile ECOWAS ülkelerinin diplomatik ve ekonomik ilişkileri de askıya alınmıştı.

Avrupa Birliği de Mali'deki cunta hükümetinde görevli aralarında Başbakan Choguel Maiga'nın da bulunduğu 5 isme yönelik yaptırım kararı alınmıştı.

Bamako yönetimi yaptırımların haksız olduğunu ve derhal kaldırılmasını talep ediyor.

Mali ve uluslararası toplum arasındaki Wagner krizi

ECOWAS'ın yanı sıra Fransa ile de Wagner askerlerinin ülkede konuşlanacağı iddialarının ardından ciddi bir kriz yaşayan Mali, bu ülkeyle yapılan askeri iş birliklerini sonlandırmıştı.

Fransa da hem Bamako Büyükelçisini geri çağırmış hem de 2014'ten bu yana Mali'de yürüttüğü Barkhane Operasyonunu kademeli sonlandırma kararı almıştı.

Mali, savunma alanındaki en büyük partneri Fransa ile yaşanan bu kriz sonrası Rusya ile daha da yakınlaşarak bir dizi askeri iş birliği anlaşmasına imza atmıştı.

Bamako yönetimi inkar etse de Wagner paralı askerlerinin bir süredir ülkede olduğuna inanılıyor.

Mali'deki Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) da Wagner iddiaları yüzünden 30 Haziran 2022'de dolacak görev süresinin yenilemeyeceği tahmin ediliyor.