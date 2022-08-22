Mali'de Bölgesel Yönetim Bakanı geçici Başbakan olarak atandı Güncel Haberler Mali'de sağlık sorunları yaşayan Başbakan Choguel Maiga'nın yerine Bölgesel Yönetim Bakanı Albay Abdoulaye Maiga vekalet edecek. Mali'de sağlık sorunları yaşayan Başbakan Choguel Maiga'nın yerine Bölgesel Yönetim Bakanı Albay Abdoulaye Maiga vekalet edecek. Cunta hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, sağlık sorunları yaşayan Maiga'nın bir süre dinleneceği ve bu göreve Bölgesel Yönetim Bakanı Albay Maiga'nın vekalet edeceği duyuruldu. Başbakan Maiga, geçen hafta beyne giden damarlarda tıkanma şikayetiyle başkent Bamako'da tedavi altına alınmıştı. Başbakanlık koltuğuna oturduğundan beri "aralıksız" çalıştığı kaydedilen Maiga'nın doktor tavsiyesiyle bir süre dinleneceği belirtilmişti. Mali'de 24 Mayıs 2021'deki darbeyle başa gelen cunta hükümeti, 64 yaşındaki Maiga'yı Haziran 2021'de başbakan olarak atamıştı. Güncel Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Güncel Haberler

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