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Mali'de bir barış gücü askeri öldü

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Mali'de bir barış gücü askeri öldü

Mali'nin kuzeyinde Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonunda (MINUSMA) görevli bir asker yaşamını yitirdi.

Mali'nin kuzeyinde Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonunda (MINUSMA) görevli bir asker yaşamını yitirdi.

MINUSMA Şefi El-Ghassim Wane, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kidal'da bir Birleşmiş Milletler (BM) askerinin, mayının infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yerel medyada, ölen askerin Gineli olduğu belirtildi.

MINUSMA, son dönemde düzenlenen saldırılarda en az 4 unsurunu kaybetti.

Mali'nin kuzey ve iç kesimlerinde konuşlu MINUSMA'da, Ermenistan'dan Zambiya'ya 61 ülkeden 15 binden fazla asker ve polis görev yapıyor.

MINUSMA, Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararıyla kurulmuştu.

Kurulduğundan bu yana görev süresi her yıl BMGK kararıyla yenilenen MINUSMA'nın görev süresi 30 Haziran'da dolacak.

Bugüne kadar 171 unsurunu kaybeden MINUSMA, dünyada en çok kayıp veren barış gücü olarak biliniyor.

Mali ise BM barış gücü misyonları için en tehlikeli ülke kabul ediliyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

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