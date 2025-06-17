Mali'de Barrick Gold'un Altın Madeni Yönetimine Kayyum Atandı

Mali'de Kanadalı madencilik şirketi Barrick Gold'a ait altın madeni kompleksinin yönetimine geçici süreliğine kayyum atandı.

Şirketin avukatlarına gönderilen kararda, şirketin Loulo-Gounkoto'daki altın madeninin yönetimine 6 aylığına eski Sağlık Bakanı Zoumana Makadji'nin atandığı belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada da Barrick Gold'un hala madenin yasal sahibi olduğu ancak operasyonel kontrolün kayyuma devredildiği aktarıldı.

Açıklamada, şirketin Dünya Bankası kuruluşu Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümlenmesi Merkezi (ICSID) nezdinde aralık ayında tahkim süreci başlattığı da hatırlatıldı.

Kayyumun 15 gün içinde göreve başlaması bekleniyor.

512 milyon dolarlık vergi borcu iddiası

Barrick Gold ile Mali arasında, geçmiş hükümetlerle yapılan "adil olmayan sözleşmeler" ve "ödenmemiş vergiler" iddiaları nedeniyle uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyordu.

Mali devletine Ekim 2024'te 85 milyon dolar ödeyerek anlaşmazlığı çözmeye çalışan şirketin İcra Kurulu Başkanı Mark Bristow hakkında Aralık 2024'te tutuklama emri çıkarılmıştı.

Bamako yönetimi ise şirketin toplam vergi borcunun 512 milyon dolar olduğu gerekçesiyle madenden çıkartılan 3 ton altına el koymuş ve bazı şirket çalışanlarını da gözaltına almıştı.

Söz konusu maden sahasında üretim ocak ayı itibarıyla durmuştu.

Dünyanın en büyük 10 altın madeninden birisi

Afrika'nın en büyük altın üreticisi konumundaki Barrick Gold'un internet sitesine göre, Mali'deki Loulo-Gounkoto kompleksi dünya genelindeki en büyük 10 altın madeni arasında yer alıyor.

Mali'nin batısında, Senegal sınırına yakın bir bölgede bulunan Loulo-Gounkoto'nun işletmesinin yüzde 80'i Barrick'e, yüzde 20'si ise Mali devletine ait.

Afrika'nın en büyük altın üreticilerinden Mali'de hükümet, çok fazla vergi indirimi sağladığı ve kardan adil pay almadığı gerekçesiyle Ağustos 2023'te madencilik yasasında değişikliğe gitmişti.

Yeni yasayla devlete 803 milyon dolar ek gelir sağlanması ve madencilik sektörünün gayrisafi milli hasılaya katkısının yüzde 9'dan yüzde 20'ye kadar çıkarılması hedefleniyor.

Geçen yıl 57,3 ton altın üreten Mali'de 14 madencilik şirketi faaliyette bulunuyor.