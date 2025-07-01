Mali'de Askeri Üslere Eş Zamanlı Terör Saldırıları

Mali'de orduya ait en az 7 noktaya eş zamanlı olarak terör saldırısı düzenlendi.

Mali Silahlı Kuvvetlerinden (FAMa) yapılan açıklamaya göre, erken saatlerde, ülkenin batı ve orta kesimlerinde yer alan Niono, Modolo, Sandare, Nioro du Sahel, Diboli, Gogui ve Kayes bölgelerindeki askeri üsler eş zamanlı saldırıların hedefi oldu.

Mali Genelkurmay Başkanlığı, saldırılara ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "1 Temmuz 2025 sabahı erken saatlerde Mali Silahlı Kuvvetlerine ait çeşitli mevziler eş zamanlı terör saldırılarına uğramıştır." ifadesine yer verdi.

Saldırılara ilişkin henüz resmi bir can kaybı ya da yaralı sayısı açıklanmazken, gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.