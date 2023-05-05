Mali'de anayasa değişikliği referandumu 18 Haziran'da yapılacak

Mali'de anayasa değişikliğine ilişkin referandum 18 Haziran'da düzenlenecek.

Hükümetten yapılan açıklamada, anayasa değişikliği referandumunun 18 Haziran'da gerçekleştirileceği duyuruldu.

Daha önce referandumun 19 Mart'ta yapılacağı duyurulmuş ancak oylama, teknik gerekçelerle ertelenmişti.

Sivil toplum ve bazı siyasi partiler, 2020'deki darbeyle başa gelen askeri geçiş hükümetinin anayasa değişikliği yapacak niteliğe ve meşruiyete sahip olmadığını belirtiyor.

Hükümet ise sivil yönetime geçiş için Şubat 2024'te düzenlenecek genel seçimlerin yapılabilmesi amacıyla anayasa değişikliğinin gerekli olduğunu savunuyor.

Cumhurbaşkanının yetkilerini artıracak anayasa değişikliğiyle "Yüksek Ulus Konseyi" isimli senato benzeri bir yapının oluşturulması hedefleniyor.

Yeni değişikliğe göre, ülke politikalarını hükümet yerine cumhurbaşkanı belirleyecek, başbakan ve bakanları da cumhurbaşkanı atayacak. Cumhurbaşkanı, Ulusal Meclisi de feshetme yetkisine sahip olacak.