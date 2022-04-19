Mali'de 754 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Mali'de 754 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Mali'de 754 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Mali'de gümrük memurları tarafından 754 kilogram uyuşturucu, 11 kilogram altın ve patlayıcı maddeye el koyuldu.

Mali'de gümrük memurları tarafından 754 kilogram uyuşturucu, 11 kilogram altın ve patlayıcı maddeye el koyuldu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, 10-14 Nisan tarihlerinde uyuşturucuyla mücadele operasyonu gerçekleştirdi.

Başkent Bamako ve Fildişi Sahili sınırında yer alan Kadiana'da düzenlenen operasyonlarda, 754 kilogram uyuşturucu, 11 kilogram altın ve patlayıcı madde ele geçirildi.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Uyuşturucu, Nisan, Güncel, Haberler

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