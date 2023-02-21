Mali'de 3 BM Barış Gücü Askeri Mayın Patlaması Sonucu Öldü

BAMAKO, 21 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler'in Mali'deki Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) ülkenin orta kesiminde yola döşenen el yapımı mayının patlaması sonucu üç BM barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BM misyonu Salı günü yaptığı yazılı açıklamada, "MINUSMA kuvvetine ait bir konvoy, 21 Şubat'ta el yapımı bir mayının üzerinden geçti. İlk belirlemelere göre, 3 barış gücü askeri öldü, 5 kişi de ağır şekilde yaralandı" bilgisini verdi. Ayrıca saldırıya ilişkin yeni bilgilerin aktarılmaya devam edileceği bildirildi.

MINUSMA, Ocak ayında Batı Afrika ülkesinde 3 Ekim 2022'den bu yana düzenlenen 18 saldırı nedeniyle dört barış gücü askerini kaybettiğini bildirmişti.

Mali, 2012'den beri güvenlik, siyasi ve ekonomik boyutta çok yönlü derin bir krizin içinde bulunuyor. Bağımsızlık için yapılan ayaklanmalar, cihatçı saldırılar ve toplumlar arası şiddet, ülkede binlerce insanın hayatını kaybetmesine, yüz binlercesinin de yerinden edilmesine neden oldu.