Mali'de 2 Barış Gücü askeri öldürüldü - Haberler

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Mali'de 2 Barış Gücü askeri öldürüldü

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Mali'de 2 Barış Gücü askeri öldürüldü

Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'ne düzenlenen saldırıda iki asker yaşamını yitirdi.

Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'ne düzenlenen saldırıda iki asker yaşamını yitirdi.

BM Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi El-Ghassim Wane, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BM Barış Gücü askerlerinin, Mopti bölgesindeki Douentza- Timbuktu hattında yola tuzaklanmış patlayıcıyla hedef alındığını duyurdu.

Saldırıda önce 4 BM askerinin yaralandığını paylaşan Wone, ardından yaralı askerlerden ikisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Askerlerin Mısırlı olduğu öğrenildi.

BM Barış Gücü'nün lojistik konvoyu da 1 Haziran'da Kidal bölgesinde hedef alınmış, saldırıda Ürdünlü bir asker ölmüş, 3 asker yaralanmıştı.

Muammer Kaddafi döneminin sona ermesiyle Libya'daki silahların Sahel'deki isyancı grupların eline geçmesi sonucu ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalan Mali, dünyada Barış Gücü askerleri için en tehlikeli ülke olarak değerlendiriliyor.

Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde, 25 Nisan 2013'te kurulan BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nda (MINUSMA) 13 binden fazla asker ve iki bine yakın polis görev yapıyor.

MINUSMA, dünyada en çok kayıp veren barış gücü olarak biliniyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

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