Mali'de 12 terörist öldürüldü - Haberler

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Mali'de 12 terörist öldürüldü

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Mali'de 12 terörist öldürüldü

Mali'de 12 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Mali'de 12 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Ordunun Facebook hesabından yapılan paylaşımda, 10-14 Mayıs'ta ülkenin güneyindeki Koulikoro bölgesinde düzenlenen operasyonda 7 teröristin ele geçirildiği, 12 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Operasyonda teröristlere ait çok sayıda motosiklet ve mühimmata da el konulduğu belirtildi.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Facebook, Terör, Mayıs, Güncel, Haberler

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