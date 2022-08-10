Haber : Mali Cumhurbaşkanı Goita, Putin ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mali Cumhurbaşkanı Goita, Putin ile görüştü

 - Güncelleme:
Mali Cumhurbaşkanı Goita, Putin ile görüştü

Mali'deki geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Mali'deki geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Goita, Putin ile telefon görüşmesinde, Rusya'nın Mali'nin siyasi geçiş sürecine verdiği desteği ele aldıklarını belirtti.

Goita, Rusya ile sürdürdükleri ortaklıktan duyduğu memnuniyeti de kaydetti.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Vladimir Putin Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title