Mali Cumhurbaşkanı Goita, Putin ile görüştü
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Mali'deki geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Mali'deki geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Goita, Putin ile telefon görüşmesinde, Rusya'nın Mali'nin siyasi geçiş sürecine verdiği desteği ele aldıklarını belirtti.
Goita, Rusya ile sürdürdükleri ortaklıktan duyduğu memnuniyeti de kaydetti.
AA / Fatma Esma Arslan - Güncel