Mali Cumhurbaşkanı Goita, Putin ile görüştü Mali'deki geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Mali'deki geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Goita, Putin ile telefon görüşmesinde, Rusya'nın Mali'nin siyasi geçiş sürecine verdiği desteği ele aldıklarını belirtti. Goita, Rusya ile sürdürdükleri ortaklıktan duyduğu memnuniyeti de kaydetti. Güncel AA / Fatma Esma Arslan Vladimir Putin Rusya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mali Cumhurbaşkanı Goita, Putin ile görüştü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.