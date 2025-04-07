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Mali, Cezayir Büyükelçisini Geri Çağırdı

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Mali, Cezayir'in sahip olduğu insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü iddia ederek, Cezayir'deki büyükelçisini geri çekme kararı aldı. Sahel Devletleri İttifakı'nın diğer üyeleri de benzer adımlar atacaklarını duyurdu.

Mali, İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) düşürmekle suçladığı Cezayir'deki büyükelçisini çekme kararı aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cezayir, Mali'ye ait bir İHA'yı düşürmekle suçlanarak, Mali'nin Cezayir Büyükelçisinin geri çağrılacağı belirtildi.

Sahel Devletleri İttifakı'nın diğer 2 üyesi Burkina Faso ve Nijer de ayrı yayımladıkları ortak açıklamayla Cezayir Büyükelçilerini çağıracaklarını duyurdu.

Mali, 31 Mart gecesi Cezayir sınırında uçan İHA'nın sınır ihlali yapmadığı halde düşürüldüğünü açıklamıştı.

Cezayir tarafı ise 2 kilometre Cezayir hava sahasına giren keşif yapan bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

Her 2 ülke de isim vermekten kaçınsa da Mali ve Cezayir'in aynı İHA'dan bahsettiği kısa süre içinde anlaşılmıştı.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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