Mali, Burkina Faso ve Nijer Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Çekildi

Mali, Burkina Faso ve Nijer, Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) çekildiklerini resmen duyurdu.

Üç ülkenin yayımladığı ortak bildiride, UCM'nin "neo-kolonyal bir baskı aracı" haline geldiği ve adaletin seçici şekilde uygulandığı ileri sürülerek Roma Statüsü'nden çekilme kararı aldıkları ilan edildi.

Bildiride savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçlarda Mahkeme'nin etkili yargılama yapamadığı, bunun yerine emperyalist güçlerin çıkarlarını koruyan bir mekanizmaya dönüştüğü öne sürüldü.

Kararın derhal yürürlüğe girdiği vurgulanan bildiride, bundan sonra kendi değerlerine uygun yerel ve bölgesel adalet mekanizmaları geliştirileceği ifade edildi.

Mali, Nijer ve Burkina Faso, martta yaptıkları açıklamada, Sahel İttifakı Ceza ve İnsan Hakları Mahkemesinin kurulacağını duyurmuştu.